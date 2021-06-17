Создатели вакцины Спутник V анонсировали дополнительную дозу препарата, эффективную против индийского штамма

Создатели российской вакцины Спутник V анонсировали дополнительную дозу препарата, эффективную против индийского штамма коронавируса.

В Твиттере института имени Гамалеи сообщается, что новый компонент будет предложен всем производителям Спутника V. Ученые уверяют, что будущее за комбинацией вакцин. Коктейль эффективней борется с вирусом, который со временем мутирует и обходит антитела. Новый всплеск пандемии в России связывают именно с индийским штаммом, который по классификации Всемирного общества здравоохранения носит название Дельта. Он проще передается от человека к человеку и имеет меньший инкубационный период. Газета Известия пишет, что в мае Дельта в России диагностировалась чуть больше, чем в половине случае заражения КОВИД-19, тогда как в июне доля составила уже 90 процентов. Примерно такая же картина наблюдается и в других странах. Ученые уверяют, что Дельта заразнее других штаммов на 64%.

Глава центра «Вектор» Ринат Максютов утверждает, что ревакцинация после применения «ЭпиВакКороны» может понадобиться через 9-12 месяцев. По его словам, исследования показали, что антитела сохраняются у 100% добровольцев спустя полгода. Окончательные результаты эффективности «ЭпиВакКороны» станут известны в конце июля.