Власти Москвы, по данным «Форбс», рассматривают возможность введения новых жестких ограничительных мер

Власти Москвы, по данным источников газеты «Форбс», рассматривают возможность введения в столице новых жестких ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Не исключается вариант их усиления с 20-го июня. Однако точное решение будет приниматься, исходя из статистика по COVID-19. Еще один собеседник «Форбс» в мэрии рассказал, что власти не планируют вводить дополнительных ограничений для привитых.

Согласно данным оперативного штаба, в целом в России за минувший день выявили более 14-ти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Из них более 6-ти тысяч приходится на Москву. Накануне власти столицы и Подмосковья обязали работодателей в сфере услуг обеспечить вакцинацию 60% сотрудников.