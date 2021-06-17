Футболист сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы спины и, скорее всего, вернется к тренировкам через несколько дней, – сообщает Telegram-канал российской команды.
Заключительный матч на групповом этапе Чемпионата Европы наши футболисты проведут 21-го июня в Копенгагене против сборной Дании.
Футболист сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы спины и, скорее всего, скоро вернется к тренировкам
Футболист сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы спины и, скорее всего, вернется к тренировкам через несколько дней, – сообщает Telegram-канал российской команды.