Количество аварий с электросамокатами в России выросло почти на 200% по сравнению с прошлым годом — МВД

МВД России сегодня отчиталось, что количество аварий с электросамокатами в стране выросло почти на 200% по сравнению с прошлым годом. Больше всего ДТП произошло в Москве и Санкт-Петербурге. За последние 5 месяцев погибли в результате таких аварий два человека, а травмы получили более 100. Интерфакс напоминает, что Минтранс сейчас разрабатывает законопроект, который призван уточнить правовой статус подобных средств передвижения.
2021-06-17T15:34:37+03:00
2021-06-17T15:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 17 июня 2021
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