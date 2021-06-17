Количество аварий с электросамокатами в России выросло почти на 200% по сравнению с прошлым годом — МВД

МВД России сегодня отчиталось, что количество аварий с электросамокатами в стране выросло почти на 200% по сравнению с прошлым годом. Больше всего ДТП произошло в Москве и Санкт-Петербурге. За последние 5 месяцев погибли в результате таких аварий два человека, а травмы получили более 100. Интерфакс напоминает, что Минтранс сейчас разрабатывает законопроект, который призван уточнить правовой статус подобных средств передвижения.