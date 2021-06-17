Жертв в результате сильного подтопления на востоке Крыма удалось избежать, — утверждает глава республики Аксенов

Жертв в результате сильного подтопления на востоке Крыма удалось избежать, — утверждает глава республики Сергей Аксенов. Он признал, что жителям ряда районов нанесен серьёзный материальный ущерб. В зоне бедствия около 40 домов. Аксенов пообещал оперативно оказать помощь пострадавшим людям. В целом в Крыму из-за сильных ливней подтоплено несколько сотен придомовых территорий.