Жертв в результате сильного подтопления на востоке Крыма удалось избежать, — утверждает глава республики Аксенов

Жертв в результате сильного подтопления на востоке Крыма удалось избежать, — утверждает глава республики Сергей Аксенов. Он признал, что жителям ряда районов нанесен серьёзный материальный ущерб. В зоне бедствия около 40 домов. Аксенов пообещал оперативно оказать помощь пострадавшим людям. В целом в Крыму из-за сильных ливней подтоплено несколько сотен придомовых территорий.
2021-06-17T15:33:12+03:00
2021-06-17T15:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 17 июня 2021
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