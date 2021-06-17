Владимир Путин утверждает, что образ Джо Байдена, представленный в СМИ, не имеет ничего общего с действительным

По словам российского президента, его американский коллега «полностью в материале. С ним очень внимательно надо работать, чтобы ничего не пропустить». Путин назвал Байдена профессионалом.

Напомним, накануне Владимир Путин и Джо Байден проводили переговоры в Женеве.