МЧС: Около 20 тысяч жителей Крыма остались без питьевой воды из-за подтопления насосных станций

На востоке полуострова подтоплены более 300 придомовых территорий. Частично отключено электроснабжение. Без света остаются не менее 40 тысяч человек. Корреспондент крымского телеканала «Миллет» Акиме Сейдаметова рассказала в эфире РБК, что проехать по улицам Керчи невозможно.

Власти утверждают, что жертв в результате сильного подтопления удалось избежать.

Обильные осадки обрушились также на Краснодарский край и Ростовскую область. Там тоже сложная обстановка. По прогнозу, осадки могут прекратиться к завтрашнему утру.