В Российском профсоюзе студентов считают некорректным допускать к очным занятиям только привившихся студентов

Заместитель председателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный считает некорректным предложение Совета ректоров вузов Москвы и Московской области допускать к очным занятиям только привившихся или имеющих антитела к коронавирусу студентов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Когда говорят о предложении, должны оставаться возможные варианты развития событий. Студенческое сообщество должно иметь как минимум право голоса. Это должно приводить к обсуждению, а не в ультимативной форме говорить о том, что «мы предлагаем, но давайте мы не будем пускать на очные занятия тех, кто не вакцинировался». Это неприемлемо и недопустимо», — сказал Наконечный.

По его мнению, каждый человек имеет право выбрать: делать прививку или нет. «У нас принудиловки по этому вопросу не существует. И ограничивать право доступа в учебные аудитории по методу «свой — чужой» — это приведет только к нарастанию недовольства в студенческой среде», — подчеркнул Наконечный.

Он также отметил, что «в целом отрицательных взглядов на процедуру вакцинации как таковую у студентов нет, но студенчеству хочется получить некие разъяснения». «Что это за вакцина, какие последствия она несет, чем она полезна, какие побочные действия? Потому что огромное количество слухов и сплетен муссируется, в том числе в СМИ. Они касаются абсолютно разных аспектов, начиная с того, что будет нездоровиться, и заканчивая тем, что молодые люди не смогут становиться родителями в перспективе. Разъяснительная работа либо не проводится совсем, либо проводится очень слабо. Мне кажется, это то, на что нужно обратить внимание Министерству здравоохранения, Департаменту здравоохранения Москвы и тем, кто эту инициативу предлагает», — заключил Наконечный.