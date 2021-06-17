ВШЭ последует рекомендации допускать к очным занятиям только студентов с наличием антител к коронавирусу

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» PR-директор университета Андрей Лавров.

«Это методическая рекомендация Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, которая была опубликована вчера вечером. Мы планируем к ней прислушаться и такую меру ввести», — сказал он.

По словам Лаврова, в ВШЭ «уже отработана технология гибридного обучения, когда часть студентов присутствуют в офлайне, а часть — удаленно на дистанте». «Для этого есть все необходимое оборудование. С учетом эпидемиологической ситуации это означает, что, скорее всего, мы сможем допускать в кампус только тех, кто привился, либо у кого высокий титр антител, либо тех, у кого есть объективный медицинский отвод от прививок. Остальные студенты, если они примут решение не вакцинироваться, будут подключаться к занятиям удаленно — в дистанционном режиме», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что данная мера не нарушает право студентов на образование, а формат обучения никак не скажется на качестве знаний. «Это ни в коем случае не является принуждением, потому что законное право на образование студентам будет предоставлено», — заключил он.