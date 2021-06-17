В Москве на фоне пандемии проходит массовое мероприятие

Это книжный фестиваль на Красной площади. На Красной площади поставили сцену с трибунами, лектории и многочисленные стенды различных изданий. Несмотря на жаркое солнечное утро, желающих прийти немало.

Периодически у металлоискателей на входе возникали очереди. Люди проходили их примерно за пять минут, если они заранее регистрировались на сайте фестиваля. Те, кто этого не делал, тратили еще где-то столько же, чтобы получить бесплатный электронный билет.

Почти все пришедшие были в масках. За исключением нескольких особенно популярных стендов, люди также не собирались в толпы. Из тех посетителей, с которыми удалось поговорить, антикоронавирусные меры оценили положительно почти все. Одним из главным критериев, например, для Полины, стала возможность соблюдать социальную дистанцию.

В то же время перчаток среди посетителей не носил почти никто. Исключение составила студентка Александра. Она сказала, что такое отношение людей вызывает у неё тревогу, поскольку книжный фестиваль, — это как раз то мероприятие, на котором такие средства защиты нужны.

Вход на книжный фестиваль, который продлится на Красной площади три дня, открыт с 10 утра до 10 вечера.