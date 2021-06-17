Четвертый регион России ввел обязательную вакцинацию для определенных групп населения

Жители Сахалинской области неоднозначно отнеслись к такому решению, — рассказала радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора информагентства «Сахалин-Курилы» Евгения Бабенко.

Накануне власти Москвы, Подмосковья и Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, образования, здравоохранения, транспорта, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики.

У компаний есть юридические основания принимать административные меры в отношении сотрудников, которые отказываются делать прививку, — сказал телеканалу РБК президент бизнес-ассоциации «Опора России» Александр Калинин.

Поддерживают ли москвичи решение об обязательной вакцинации? Такой вопрос на улицах столицы задавал корреспондент «Эха Москвы» Олег Овчаренко.

Ни один из опрошенных жителей пока не сталкивался с требованием привиться от коронавируса. При этом саму меру большинство из них не поддерживает. Среди них — преподаватель английского языка Марина, которая настаивает, что для обязательной вакцинации нет достаточных данных о препаратах.

Сотрудник строительной компании Егор, в свою очередь, говорит, что если бы от него потребовали вакцинироваться прямо сейчас, он бы сопротивлялся.

В то же время музыкант Александр Миронов хоть и считает, что вакцинация должна быть добровольной, но допускает, что иного выхода у властей сейчас нет.

Некоторые из опрошенных людей сказали, что подчинятся требованию привиться от коронавируса, поскольку сами хотят в ближайшее время пройти эту процедуру.

Требование к работодателям в отдельных сферах обеспечивать вакцинацию сотрудников появилось на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в России.