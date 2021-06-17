Z Архив новостей новости
5 1 6 583
Эксклюзив Эха 14:11, 17 июня 2021

Четвертый регион России ввел обязательную вакцинацию для определенных групп населения

Жители Сахалинской области неоднозначно отнеслись к такому решению, — рассказала радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора информагентства «Сахалин-Курилы» Евгения Бабенко.

Накануне власти Москвы, Подмосковья и Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, образования, здравоохранения, транспорта, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики.

У компаний есть юридические основания принимать административные меры в отношении сотрудников, которые отказываются делать прививку, — сказал телеканалу РБК президент бизнес-ассоциации «Опора России» Александр Калинин.

Поддерживают ли москвичи решение об обязательной вакцинации? Такой вопрос на улицах столицы задавал корреспондент «Эха Москвы» Олег Овчаренко.

Ни один из опрошенных жителей пока не сталкивался с требованием привиться от коронавируса. При этом саму меру большинство из них не поддерживает. Среди них — преподаватель английского языка Марина, которая настаивает, что для обязательной вакцинации нет достаточных данных о препаратах.

Сотрудник строительной компании Егор, в свою очередь, говорит, что если бы от него потребовали вакцинироваться прямо сейчас, он бы сопротивлялся.
В то же время музыкант Александр Миронов хоть и считает, что вакцинация должна быть добровольной, но допускает, что иного выхода у властей сейчас нет.
Некоторые из опрошенных людей сказали, что подчинятся требованию привиться от коронавируса, поскольку сами хотят в ближайшее время пройти эту процедуру.

Требование к работодателям в отдельных сферах обеспечивать вакцинацию сотрудников появилось на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в России.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

фото: скриншот видео Отец задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги призвал Александра Лукашенко помиловать его дочь Андрей Сапега сказал, что его дочь оказалась не в том месте и не с тем человеком…

5 35 6 5109
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 141 6 22889 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 32 6 6580 13.06
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 35 6 7218 09:42
8читать ;смотреть
Новости

фото: скриншот видео Сопровождающим главу Крыма людям пришлось плыть кролем, когда он на лодке осматривал затопленную Керчь В МЧС опровергли слова советника о том, что это были сотрудники ведомства…

5 27 6 5923
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 16400 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Это он и есть, ваш «глубинный народ» По поводу «антипрививочников» и продолжающейся ковидной катастрофы…

5 53 6 12507 13:11
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 8858 16.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 79 6 18763 15.06
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 129 6 32632 14.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Оруэлл отдыхает Когда слушаю все эти евростенания о тоталитарных режимах, хакерах, которые жить не дают цивилизованным, то хочется спросить: вы серьезно?..

5 172 6 48410 10.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 350 6 91608 15.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 37 6 9678 16.06
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Кому мешают коммунисты К сожалению, хорошее быстро забывается. И в бурные годы политических и экономических преобразований всем было как-то не до размышлений и анализа. Поэтому очень быстро забыли о миллионах честных и преданных коммунистов…

5 37 6 10771 14.06
#СлухайЭхо

Сергей Марков ведущий: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

3472262
Сергей Марков отвечает на ваши вопросы

5 18 6 5243 11.06
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Народ готов умирать от бациллы, от бактерии, от вируса и уменьшаться, ломать свою экономику и превращать свою страну в пустыню, потому что он не верит власти. А это значит, что это неверие является причиной государственного распада…

5 29 6 8738 15.06
#слушать 37:20 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Znak.com: В нескольких российских регионах силовики начали вести самостоятельную политическую игру За последний месяц сотрудники МВД, СК или ФСБ провели обыски или возбудили дела против высокопоставленных чиновников на Урале, в Свердловской и Челябинской областях…

5 14 6 35304
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь уже начинают лезть в голову вопросы, которые совсем, может быть, нерелевантны, совсем из области заговора. Их раньше не было, теперь они есть. А Бадри Патаркацишвили, а Антон Носик?..

5 36 6 71922 12.06
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 41 6 11725 16.06
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Заявление редакции «Эха Москвы» Лишение телеканала «Дождь» аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение…

5 238 6 123257 14.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 52 6 85815 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9152392
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4939356

Сегодня в эфире