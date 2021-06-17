Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на 15 суток

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на 15 суток Веронику Никульшину по статье о неповиновении полицейским (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

Об этом «Медиазоне» сообщили сама Никульшина и адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.