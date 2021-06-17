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Эксклюзив Эха 14:04, 17 июня 2021

В Кремле положительно оценили итоги переговоров в Женеве

фото: Denis Balibouse / EPA / ТАСС
фото: Denis Balibouse / EPA / ТАСС

Владимир Путин встретился с Джо Байденом впервые с момента его вступления в должность. По итогам переговоров Путин и Байден приняли совместное заявление по контролю над стратегическими вооружениями — в нем они анонсировали запуск комплексного двустороннего диалога по этому вопросу.

Кроме того, будет создан механизм экспертного диалога на другую важную тему — по кибербезопасности, объявили в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что преддверии саммита и во время встречи было акцентировано, что никто не обвиняет российское правительство в кибератаках на США. Байден же заявил, что передал Путину список из 16 инфраструктурных секторов, атака на которые повлечет жесткий ответ в киберпространстве.

Президентам в ходе саммита удалось договориться о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Песков рассказал «Эху Москвы», что глава дипмисии Анатолий Антонов, прилетевший в Россию еще в марте, уже на днях вернется в США. Обсудили президенты и заключенных в тюрьмах россиян и американцев — по этому вопросу могут быть найдены определенные компромиссы.

На переговорах Байден также говорил с Путиным о находящемся в заключении политике Алексее Навальном. Как рассказал Песков, предложений о передаче оппозиционера США или обмене не было озвучено.

Напомним, что после саммита Байден подчеркивал, что смерть Навального в заключении была бы «разрушительной для России».

В ходе переговоров главы государств затронули тему Белоруссии, в частности — принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске, но как подчеркивают в Кремле, по этому вопросу сблизить позиции сторон невозможно. Говорили о важности Минских соглашений в урегулировании ситуации на Украине и о возможности вступлении страны в НАТО, что Россия считает «красной линией».

Упоминалось в разговоре и передвижение российских войск к границе с Украиной. Подводя итоги встречи сам Байден отмечал, что удалось ли о чем-либо договориться, можно будет судить не ранее чем через полгода.

Встреча Путина и Байдена может положить начало подготовке нового соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений, — отметил в интервью «Эху Москвы» директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Мировая печать активно обсуждает итоги российско-американского саммита. Обзор некоторых публикаций подготовил Ринат Валиулин.

Диалог глав США и России в Женеве подтвердил низкие ожидания от этой встречи. Байден и Путин повысили рейтинг друг друга, но недоверие между ними по-прежнему велико, — пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

Позиции обеих стран по кибератакам «не сблизились, а остались параллельными, — отмечает японский телеканал NHK, — однако стороны договорились продолжать диалог. И это главное».

The Wall Street Journal считает, что Байден был «более оптимистичен в отношении траектории американо-российских связей», заявив, что «видит реальную перспективу к их улучшению». При этом автор статьи замечает, что со времен холодной войны «эти надежды так и не материализовались».

New York Post считает, что саммит лишь заставил США выглядеть слабее: за день до его начала у гавайских берегов прошли российские военные учения, но «эта провокация не стоила Путину ничего», а Байден закончил встречу словами о том, что ее «тон был позитивным»; возможно, «Америка выглядела бы сильнее, если бы никакого саммита не было вообще» (перевод сайтов Инопресса и ИноСМИ)

Немецкое издание Die Welt отмечает, что в кортеже Владимира Путина «почти демонстративно не было скорой помощи», вероятно, чтобы показать, что «кремлевский дзюдоист и хоккеист находится в прекрасной форме».


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