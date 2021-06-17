Формат обучения в МГУ с 1 сентября, как сообщает пресс-служба вуза, будет зависеть от коллективной иммунизации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. В руководстве МГУ призывают студентов, а также абитуриентов сделать прививку.

Ранее ректор Виктор Садовничий обещал, что при любом формате обучения университет обеспечит всех студентов качественным образованием.

Высшая школа экономики планирует допускать к очным занятиям только вакцинированных студентов. Ректор вуза Ярослав Кузьминов пояснил, что остальные будут учиться и работать в удаленном режиме.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти Москвы и области обязали определенные категории граждан сделать прививки.