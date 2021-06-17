Песков: Речи о тотальной обязательной вакцинации от коронавируса в России нет

Прививка от коронавируса в России обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики», — подчеркнул представитель Кремля.

С учетом того, как распространяется инфекция, это вполне оправданно, считает Песков. «Сути подхода к этой проблеме это не меняет», — добавил он.