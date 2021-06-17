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13:03, 17 июня 2021

Режим ЧС введен на востоке Крыма после того, как там выпала двухмесячная норма осадков

фото: Елена Попова/Керчь.ФМ/ТАСС
фото: Елена Попова/Керчь.ФМ/ТАСС

О таком решении сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в своем Facebook.

В Керчи под водой оказались первые этажи. Судя по фотографиям, вода доходит до стекол автомобилей на улицах.

Местный телеканал разместил видео, на котором глава региона Сергей Аксенов осматривает город на лодке, а за ним плывут кролем несколько человек.

По словам Аксенова, первоочередные задачи — восстановить связь, потому что 16 вышек мобильной связи не работают, откачать воду из подвальных помещений и расчистить «непроездные» дороги.


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