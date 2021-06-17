Песков: Посол РФ в США Антонов вернется в Вашингтон на днях

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На днях, наверное, прилетит», — сказал он.

Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.

Говоря о первоочередных задачах главы российской дипмиссии после возвращения в США, Песков отметил, что сейчас «очень важно сделать чек-лист» по вопросам, которые обсуждались лидерами в Женеве. «Ранее мы тоже имели примеры, когда было много обсуждений, много пониманий, но затем они хоронились на рабочем уровне. Такое бывало. Сейчас важно понять, что из достигнутых результатов жизнеспособно, что будет имплементироваться, как и в какие сроки», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также рассказал, что во время саммита Путин-Байден на повестке дня фигурировала тема функционирования диппредставительств. «Она поднималась. Тема непростая, это тоже предмет для контактов на рабочем уровне», — добавил он, ответив на вопрос о возможности расширения работы посольств и консульств двух стран, в том числе в плане выдачи виз.

Ранее в МИД России отмечали, что все категории граждан РФ испытывают на себе «неадекватность американской визовой политики». При этом, по словам ведомства, российские визы гражданам США выдавались без проволочек.