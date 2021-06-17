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12:10, 17 июня 2021

Минюст зарегистрировал очередную партию «Россия будущего»

Политическую силу с аналогичным названием несколько лет назад пытался узаконить политик Алексей Навальный, но получил отказ.

Партия «Россия будущего» создана «с целью провозглашения и отстаивания конституционных прав и свобод человека и гражданина», говорится в ее программе. Она выступает «против любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Как пишет агентство «Интерфакс», возглавляет «Россию будущего» корпоративный юрист, медиатор для бизнеса Мира Моисеева.

В 2018 году партию с таким названием пытался зарегистрировать Алексей Навальный, но, как сообщалось, Минюст нашел нарушения в тексте устава, сторонники политика подали документы заново, но вновь получили отказ, во время очередной попытки зарегистрировать «Россию будущего» выяснилось, что такая партия уже существует — это название взяла себе «Партия свободных граждан».

Ее ликвидировали в прошлом сентябре за неучастие в выборах в течение семи лет подряд. До «России будущего» то же самое произошло с «Народным альянсом» и «Партией прогресса» — пока Навальный разбирался с формальными претензиями Минюста, появлялись партии с такими же названиями.

Соратники Навального убеждены, что власти намеренно регистрировали «двойников», чтобы не дать оппозиционеру узаконить свою партию.


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