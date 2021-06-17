В правительстве Подмосковья сообщили, что обязательной вакцинации от коронавируса подлежат около 700 тысяч человек

Накануне в Москве и области власти постановили обеспечить обязательной вакцинацией не менее 60% сотрудников организаций и предприятий сферы услуг и торговли, общественного транспорта, культуры и досуга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сегодня сказал, что сказал, что запись на вакцинацию выросла более чем вдвое за последние дни — до 35-ти тысяч человек в сутки.

В Минздраве Подмосковья на том же совещании отметили, что антитела не являются противопоказанием для прививки. В администрации региона отметили, что не будут допускать к работе не привившихся от коронавируса водителей автобусов и такси.