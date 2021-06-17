Песков: Участие США в «нормандском формате» на саммите Путин-Байден не обсуждалось

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, это не обсуждалось», — сказал он.

Как напомнил Песков, со стороны США прежний спецпредставитель Курт Волкер проводил соответствующие консультации. «Американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны», — уточнил он.

По словам Пескова, на саммите «говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм». «Сам по себе «нормандский формат», хотя его эффективность оставляет желать лучшего (не по нашей вине), но все-таки он самодостаточный. Каких-то новых участников там вряд ли требуется, но, конечно же, вести консультации с американцами — это то, что вполне возможно и то, о чем вчера говорилось», — пояснил он.

Вместе с тем Песков обратил внимание, что у США есть «понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством регулирования является имплементация минских договоренностей». «Это опять же к плюсу относится. Потому что такое понимание было подтверждено, что единственное, что можно сделать — это реализовать минские договоренности, и альтернативы у нас нет», — заключил он.