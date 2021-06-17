Песков поддерживает рекомендации о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных студентов

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я целиком и полностью поддерживаю. Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования. Но мы с вами слабо идем и плохо вакцинируемся. И не потому, что для этого не созданы условия — они созданы более чем. У нас есть прекрасная вакцина, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в должной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными», — сказал Песков.

Он также назвал правильным решение об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Москве, Подмосковье и Сахалине.