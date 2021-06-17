Песков: Тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась президентами, но сверкой списков никто не занимался

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, сверкой списков никто не занимался. Президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный. Тема эта затрагивалась. Президент Путин это подтвердил на пресс-конференции, сказал, что можно поработать в этом направлении. Тема эта, безусловно, не любит публичности и должна дальше прорабатываться в полной тишине», — отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, есть «рамочные обсуждения этого вопроса на уровне государств, а дальше начнется весьма и весьма непростая работа». «Фамилии какие-то известны, но речь не идет только об упомянутых персонажах (Ярошенко и Уилан — ЭМ). Со списками, как минимум, надо разобраться. Нужно на рабочем уровне садиться и разговаривать. Собственно, как и по другим вопросам», — уточнил он.

Песков добавил, что «никаких дедлайнов здесь быть не может».