Петербургского депутата Максима Резника везут на допрос после обысков

Ранее он стал свидетелем по делу о наркотиках, которые нашли дома у родственника его жены.

Силовики сегодня утром пришли в городскую квартиру и приехали на загородную дачу Максима Резника, а также пришли в квартиру к его матери. В Петербурге обыск завершен, представители полиции вели себя корректно, об этом пишет портал «Фонтанка.ру». Из квартиры, в которой была его супруга, изъяли кухонные весы и ключи от банковской ячейки.

До самого Резника сейчас не дозвониться. Напомним, что депутат петербургского ЗАКСа проходит как свидетель по делу о наркотиках, которые нашли в квартире родственника его жены. Самого Резника силовики тогда остановили на лестничной клетке и на какое-то время задержали. После парламентария трижды вызывали к следователям, чтобы провести опрос о найденной банке из-под жвачки, в которой, предположительно, и нашли наркотические вещества.

Максим Резник этой осенью собирается пойти на выборы в Законодательное собрание. Как один из вариантов, он рассматривал выдвижение от партии «Яблоко».