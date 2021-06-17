Песков: Саммит Путин-Байден прошел, скорее, со знаком плюс

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий в связи с этим саммитом. А сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что он прошел, скорее, со знаком плюс», — отметил он.

По словам Пескова, саммит «результативный, с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более-менее понять, где можно взаимодействовать, и понять, где в настоящий момент взаимодействия не получится в связи с категорическими расхождениями во взглядах». «Это тоже произошло и это тоже плюс», — подчеркнул он.

Песков обратил внимание на принятый совместный документ. «Пускай это очень короткий текст, но все-таки совместное заявление по стратегической стабильности — это, наверное, именно то, в чем реализуется особая ответственность наших двух стран не только перед нашими народами, но и перед всем миром», — заключил он.