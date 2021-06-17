Китай осуществил запуск пилотируемой ракеты с экипажем к строящейся на орбите космической станции

Корабль «Шэньчжоу-12» стартовал с космодрома в пустыне Гоби во Внутренней Монголии. На борту три космонавта. Для Не Хайшена — это третий полет, Лю Бомин побывает на орбите во второй раз, а Тан Хунбо — дебютант.

Экипаж проведет в космосе три месяца, значительно перекрыв рекорд для околоземных полетов Китая, который равен 33 дням. Космонавтам предстоит продолжить работы на строящейся космической станции Таньхэ.

Помимо топлива и оборудования на орбиту доставили два скафандра для выходов в открытый космос, которые понадобятся экипажу на первом этапе строительства станции, который будет включать шесть пусков.

Главной задачей станет отработка технологий. На втором этапе в 2022 году будет завершен монтаж станции. В Китае уверяют, что многие страны заинтересованы в космическом сотрудничестве и видят в новой станции научную орбитальную лабораторию, работающую на благо всего человечества.

В ходе строительства станции Китай не намерен использовать ракеты иностранного производства и будет опираться на собственные возможности.