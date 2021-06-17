В Екатеринбурге ожидается суд над участниками январской акции в поддержку политика Алексея Навального

По делу проходят Алексей Коньков и Кирилл Кудрин. Обоих обвиняют в мелком хулиганстве, — ст. 213 УК РФ, — и применении насилия в отношении представителя власти, — ст 318 УК РФ. Речь идет о первой из несогласованных акций в поддержку Алексея Навального. 23 января в Екатеринбурге в ней участвовали по официальным данным до 3-х тысяч человек.

По неофициальным — в 2,5 раза больше. Завершилась акция в небезызвестном сквере на Драме противостоянием с ОМОНом. Силовики начали теснить оставшихся участников шествия, в этот момент в сотрудников из толпы полетела дымовая шашка. Кроме нее в материалах дела указано, что была использована также светошумовая граната.

Ранее «Новая газета» обратила внимание на ответ российских властей Совету ООН по правам человека, в котором впервые была дана официальная оценка количества задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального — это 17600 человек.