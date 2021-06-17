Песков: Разговор об Алексее Навальном между Владимиром Путиным и Джо Байденом был «в дежурном ключе»

В эфире «Эха Москвы» пресс-секретарь президента России отметил, что тему поднял американский лидер на встрече в узком составе. По словам Пескова, Путин дал ответ — какой именно, пресс-секретарь не стал уточнять.

Песков, который был в составе делегации и принимал участие в переговорах, добавил, что предложения о передаче Алексея Навального США на саммите не звучали. После переговоров президент Владимир Путин сказал, не называя Алексея Навального по имени, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.

Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы» добавил, что саммит президентов России и США прошел, скорее, со знаком плюс. По его словам, лидеры имели возможность прямо изложить свои позиции и более или менее понять, где можно взаимодействовать, а где не получится.