Сильнейшее наводнение в Крыму

Восток полуострова, в том числе Керчь и Ленинский район ушли под воду из-за разлива рек.

За последние сутки в районе выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река Мелек-Чесме. В центральной части Керчи автомобили почти полностью скрылись под водой, которая достигает окон первых этажей зданий.

В городе нет света. Экстренные службы обследуют местные подстанции. Пока сложно сказать, сколько домов оказались в зоне стихийного бедствия, однако местный портал «Крым 24» сообщает, что их количество может быть более 200. Затопленным оказался и нижний этаж местной больницы. Главврачу удалось добраться до рабочего места и он сообщил, что все 126 пациентов не пострадали.

В городе начали спасательную операцию. Шесть лодок и 10 единиц крупной техники доставляют людей в уже развернутый пункт временного размещения. Крымский губернатор Сергей Аксенов отменил все свои встречи и срочно отправился в Керчь.

В погодном центре «Фобос» говорят о том, что подобные явления сегодня возможны также в Новороссийские и Анапе.