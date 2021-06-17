У журналистки издания Sota.Vision Вероники Самусик прошел обыск в рамках уголовного дела акциониста Павла Крисевича

Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат журналистки Сергей Тельнов.

«Обыск проходил в Санкт-Петербурге в отсутствии Самусик. Эти следственные действия проводились в рамках уголовного дела по ч.2 ст. 213 УК РФ о хулиганстве, возбужденного против Павла Крисевича. В ходе обыска была изъята SD-карта и старый телефон», — рассказал он.

По словам адвоката, Самусик является подозреваемой по данному уголовному делу, и, несмотря на то, что она была отпущена под обязательство о явке, постановления о прекращении ее уголовного преследования нет.

Акционист Павел Крисевич задержан полицией 11 июня в ходе перформанса на Красной площади в Москве. Крисевич сначала дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, а потом имитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову. Таким образом он выразил протест против ущемления свободы выражения мнения в России.