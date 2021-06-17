Отец задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги призвал Александра Лукашенко помиловать его дочь

Россиянин Андрей Сапега сказал, что его дочь оказалась не в том месте и не с тем человеком. По его словам, если она что-то и делала в период, когда была знакома с Романом Протасевичем, «это история любви, а не убеждений».

Андрей Сапега сказал, что его дочь — просто маленькая девочка, которая только начинает жить, и попросил президента Белоруссии о личной встрече. Видеообращение живущего в приморье Андрея Сапеги распространило издание «Прима Медиа».

Софья Сапега была задержана с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала НЕХТА Романом Протасевичем после принудительного приземления в Минске пассажирского самолета, который летел из Афин Вильнюс.

Сапегу обвиняют в Белоруссии в разжигании вражды. Ей грозит до 12-ти лет лишения свободы.