Совет ректоров столичных вузов рекомендовал пускать на очные занятия только вакцинированных студентов

Эту инициативу уже публично поддержали в одном из крупнейших вузов России.

Сертификат о вакцинации либо справки о наличии антител к коронавирусу или же о противопоказаниях к прививке — только эти документы ректоры предложили утвердить как пропуск к очным занятиям. Для остальных студентов могут организовать удаленное обучение.

Как передает агентство ТАСС, в рекомендациях, выпущенных Советом, утверждается, что право на образование не должно нарушать права других лиц, в том числе, на защиту здоровья. Также ректоры предложили, помимо информационной кампании, провести вакцинацию не менее 60% сотрудников университетов.

Все эти правила Совет руководителей столичных вузов утвердил пока только как рекомендации. В то же время в Высшей школе экономики уже готовы их реализовать на практике. Об этом рассказал ректор вуза Ярослав Кузьминов. По его словам, сейчас в университете привито 2,5 тысячи студентов и около 2 тысяч сотрудников, а с началом нового учебного года ВШЭ готова вакцинировать и первокурсников. Ректор подчеркнул, что для того, чтобы учиться и работать без страха, необходимо общая ответственность.

Накануне в Москве и Подмосковье было объявлено об обязательной вакцинации нескольких категорий работников. Власти сообщили об этих мерах на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом.