Массовый провластный митинг сегодня пройдет в центре Еревана

Его проведут за несколько дней до внеочередных выборов в парламент. Собраться на площади Республики в центре Еревана призвал сторонников Никол Пашинян. Он попросил их приехать в столицу Армении со всех уголков страны.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» намерена провести сегодня митинг и шествие. Акцию сначала хотели устроить завтра, но изменили дату, чтобы избежать возможных столкновений. Дело в том, что на том же месте в центре Еревана массовый митинг в пятницу готовится провести блок «Армения», его возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян.

Именно между политическими силами Пашиняна и Кочаряна, по сути, развернётся борьба на парламентских выборах в воскресенье. Премьер сказал, что не даст шанса оппонентам, которые, по его мнению, преследуют цель отправить сторонников под дубинки полицейских и сделать выборы нелегитимными.

Напомним, политическая ситуация в Армении обострилась минувшей осенью после поражения Еревана в войне с Баку в Нагорном Карабахе. В конце зимы Пашинян вступил в конфликт с руководством Генштаба. Позже он подал в отставку, но продолжил исполнять обязанности премьера.

В досрочных парламентских выборах в Армении примут участие более 20-ти политических сил.