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10:31, 17 июня 2021

Дональд Трамп заявил, что США ничего не получили от саммита с Россией

фото: @bazabazon
фото: @bazabazon

В интервью Fox News бывший американский президент сказал, что в выигрыше только Москва.

Джо Байден настолько занизил ожидания своей первой личной встречи с Владимиром Путиным, что любой исход, кроме сценария, при котором один из них не явился бы на переговоры, считался бы безубыточным вариантом, пишет CNN.

Стратегия пессимизма Байдена способствовала прогрессу в отношениях с Путиным, считает корреспондент The Washington Post Джон Хадсон, находившийся вчера в Женеве — по отдельности ни одно из соглашений не является переломным моментом, но эксперты считают, что вместе они представляют собой прогресс по вопросам, важным для обеих стран.

Главное, что отметили все наблюдатели — это разительное отличие саммита Путина и Байдена от двухсторонней встречи российского президента с тогда-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году — что отметил во время своей пресс-конференции даже сам Владимир Путин Байден надавил на Путина по вопросам кибератак и вмешательства России в выборы, а также отравления и тюремного заключения Алексея Навального.

Дональд Трамп не только не поднимал темы прав человека, но и заявил на совместной пресс-конференции с Путиным (которую Байден проводить отказался), что верит российскому президенту, что Россия в выборы не вмешивалась.

Одним из итогов саммита в Женеве стала договоренность о возвращении послов США и России.


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