Руководство Сахалинской области вводит обязательную вакцинацию от коронавируса

Это четвёртый регион, который пошел на такие меры. С 21-го июня привиться обязаны будут люди из групп риска и представители целого ряда профессий. Принудительная вакцинация затронет работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли и многих других, например, фитнесс-тренеров и парикмахеров.

Об этом объявила руководитель управления Роспортебнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова. По её словам, такие меры пришлось принять, во-первых, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, и, во-вторых, из-за того, что он отстаёт от остальных по темпам вакцинации. Руководитель ведомства добавила, что привито в области сейчас около 72-ух тысяч человек.

Как отмечает интернет-издание sakhalin.info, сотрудники, которые откажутся от вакцинации, будут отстранены от работы. Всего в организациях должны привить не меньше 60% персонала.

До этого, вчера обязательную вакцинацию для части работников ввели в трёх регионах России. Первой была столица, за ней это сделали в Подмосковье и в Кемеровской области. Также в интервью РБК губернатор Приамурья Василий Орлов не исключил, что в его регионе прибегнут к таким же мерам.

Российские власти до сих пор не начали на постоянной основе публиковать данные о темпах вакцинации. В начале недели президент Владимир Путин упомянул, что всего по стране привились 18 миллионов человек.