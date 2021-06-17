Ректор ВШЭ заявил, что к очным занятиям могут допустить только вакцинированных студентов и сотрудников

По его словам, остальные будут учиться и работать удаленно. Ярослав Кузьминов сказал агентству ТАСС, что такие правила могут ввести с нового учебного года.
Ректор подчеркнул, что общая ответственность необходима, чтобы работать без страха.
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По его словам, остальные будут учиться и работать удаленно. Ярослав Кузьминов сказал агентству ТАСС, что такие правила могут ввести с нового учебного года.
Ректор подчеркнул, что общая ответственность необходима, чтобы работать без страха.