Сборная Италии по футболу стала первой командой, которая обеспечила себе выход из группового этапа чемпионата Европы

Команда добилась двух побед подряд.

Матч с самым крупным счётом — 3:0 прошёл вчера в Риме. Италия у себя дома разгромила Швейцарию, и тем самым гарантировала себе участие в следующем этапе чемпионата. Учитывая, что у неё теперь шесть очков, она в любом случае будет на втором месте, даже если проиграет Уэльсу в последнем туре.

Валлийцы в свою очередь набрали четыре очка, обыграв вчера Турцию 2:0. Команда находится на втором месте в группе А и потеряет его только если проиграет в воскресенье Италии, а Швейцария с крупным счётом победит турецкую сборную.

Также вчера прошел и первый матч второго тура в группе Б. Россия обыграла Финляндию 1:0. Теперь у них обеих по три очка. Чтобы обеспечить себе выход из группы, командам, скорее всего, придётся набирать баллы в третьем туре. Россия в нём встретится с датской сборной, а Финляндия с лидером группы — Бельгией.

Сегодня в рамках чемпионата пройдут три матча. В 16:00 Украина — Северная Македония, в 19:00 Дания — Бельгия и в 22:00 Нидерланды — Австрия.