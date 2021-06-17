Власти Подмосковья объявили обязательную вакцинацию 60% сотрудников предприятий торговли и общепита

На аналогичные меры пошли также в Кемеровской области и Москве.

Первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк рассказал в эфире «Эха Москвы», что соблюдение этого требования начнут проверять с середины июля. Он заверил, что поддельная вакцинация не пройдет, так как эти данные автоматически вносятся в электронную карту, доступ к которой имеет очень ограниченное число лиц.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что работодатель не может обязать сотрудника делать прививку. А в случае, если попытается, от этого будет достаточно легко отбиться в суде. Об этом Рязанский рассказал радиостанции «Эхо Москвы». По мнению сенатора, необходимо делать упор на исследовании вакцин и полностью прозрачном информировании населения о последствиях вакцинации.