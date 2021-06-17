Ряд вещателей и правозащитных организаций в Венгрии подписали заявление против нового закона о гей-пропаганде. В нем указано, что принятый правящей партией Fidesz Виктора Орбана закон, который запрещает показывать несовершеннолетним любую информацию, поощряющую гомосексуальные отношения или смену пола, ставит под угрозу в том числе такую классику, как фильмы о Гарри Поттере или сериал «Друзья».

Также авторы петиции обращают внимание на схожесть закона о гей-пропаганде с российским, принятым в 2013-м году.