Мощные потопы ожидают сегодня ряд регионов на юге страны, предупреждает центр погоды «Фобос». По его данным, затопить может Новороссийск, Анапу, Федосию и Керчь. Ливни начнутся уже ночью, за сутки местами может выпасть до 30-50 мм осадков, что примерно соответствует половине бочки на квадратный метр. Хуже всего ситуация, как предполагается, будет в районе Керчи.
2021-06-17T07:05:22+03:00
2021-06-17T07:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:05, 17 июня 2021
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