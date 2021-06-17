Мощные потопы ожидают сегодня ряд регионов на юге страны, предупреждает центр погоды «Фобос». По его данным, затопить может Новороссийск, Анапу, Федосию и Керчь. Ливни начнутся уже ночью, за сутки местами может выпасть до 30-50 мм осадков, что примерно соответствует половине бочки на квадратный метр. Хуже всего ситуация, как предполагается, будет в районе Керчи.