Следственный комитет вызвал на допрос в качестве свидетелей еще трех редакторов студенческого издания DOXA.

В СК допросят Марию Безверхую, Екатерину Мартынову и Тиму Мутаеву. Об этом собщает сам студенческий журнал. Допрос будет вести следователь Екатерина Жижманова. На нее ранее жаловался один из фигурантов уголовного дела Владимир Метелкин, утверждая, что сотрудник СК оказывала на него давление, «демонстрируя личную заинтересованность». Впоследствии за эти слова против него возбудили уголовное дело о клевете.

Редактору DOXA Тиме Мутаевой принесли повестку на допрос, когда ее не было дома. В итоге повестку выдали ее братьям. Мутаеву вызвали на допрос как свидетеля по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Его возбудили из-за видеоролика о недопустимости ограничения права на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в митингах.

Следственный комитет расценил, что в ролике содержались призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных публичных акциях. Подозреваемыми по делу проходят 4 других сотрудника Доксы, они вину не признают. Их держат фактически под домашним арестом. Всем грозит до 3 лет лишения свободы.