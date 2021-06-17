Китай запустил пилотируемый корабль к своей строящейся орбитальной станции. Она должна быть готова к работе уже в следующем году.

С космодрома в провинции Ганьсу на северо-западе республики космический корабль «Шэнчжоу-2» доставит на орбиту трёх космонавтов, которые будут собирать и подключать оборудование на научной станции «Тяньгун-3». В течение примерно года на орбиту отправят одиннадцать грузов с различными комплектующими.

Основной модуль станции подняли в конце апреля. Позже туда также доставили груз с топливом и скафандрами для выхода в открытый космос.

Ожидается, что в 2022-ом к «Тяньгун-3» присоединят еще два модуля. На станции должны будут проводить научные исследования. Китайское космическое агентство уже подписало соглашения с различными европейскими организациями о проведении ряда экспериментов. Связаны они, к примеру, с влиянием невесомости на мутации ДНК и на рост раковых опухолей.

После запуска основного модуля станции ракета-носитель вышла из-под контроля и упала в Тихом океане. В Пекине обещают, что на этот раз такого не случится, и части ракеты просто сгорят в атмосфере. Старт состоялся около половины пятого утра по Москве.

