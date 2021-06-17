Власти Мехико обнародовали первые данные о причинах обрушения метромоста 3-го мая

Для расследования пригласили независимых экспертов из Норвегии. Предварительные выводы, к которым они пришли, таковы – трагедия случилась из-за структурных дефектов, вызванных нарушениями в ходе строительства. Обнаружилась и некачественная сварка, и недостаточных объем арматуры в несущих конструкциях, и смешение разных типов бетона.

Пролет моста возле станции «Оливос» рухнул, когда по нему шел поезд 12-й линии метро. 26 человек погибли, десятки получили травмы. Восстанавливать пути городские власти будут при поддержке федерального правительства.