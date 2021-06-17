В Костромской области ввели 7-дневный карантин для приезжих из других регионов

На сайте городского правительства появилось требование сообщать о своем приезде по телефону 112. Правда, что будет с теми, кто этого не сделает – непонятно. Более того, оговаривается, что новые правила не распространяются на туристов, командировочных и следующих через регион транзитом. А также на привитых и имеющих на руках отрицательный тест на ковид, полученный не ранее, чем за 72 часа до въезда в область.

16-го июня в регионе выявили почти полсотни новых заболевших – вдвое больше, чем месяц назад. Ранее двухнедельную самоизоляцию для иногородних ввели в соседней Ивановской области.