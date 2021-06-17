Гражданин России арестован в Риге на 2 месяца по делу о шпионаже в пользу Москвы

Речь идет о мужчине 1963-го года рождения по фамилии Силонов. Что именно ему вменяют, пока не уточняется, однако местные СМИ пишут, что он проходит по тому же делу, по которому ранее арестовали оппозиционного депутата Сейма Яниса Адамсонса.

Силонова задержали в рижском аэропорту 9-го июня. Российское посольство в Латвии жалуется, что ему в нарушение двусторонней конвенции 1994-го года до сих пор не предоставили всей надлежащей информации об этом инциденте.