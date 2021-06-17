Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:03, 17 июня 2021

Гражданин России арестован в Риге на 2 месяца по делу о шпионаже в пользу Москвы

Речь идет о мужчине 1963-го года рождения по фамилии Силонов. Что именно ему вменяют, пока не уточняется, однако местные СМИ пишут, что он проходит по тому же делу, по которому ранее арестовали оппозиционного депутата Сейма Яниса Адамсонса.
Силонова задержали в рижском аэропорту 9-го июня. Российское посольство в Латвии жалуется, что ему в нарушение двусторонней конвенции 1994-го года до сих пор не предоставили всей надлежащей информации об этом инциденте.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 134 6 27108 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Эггерт журналист

Путин и самолет. Почему призраки пассажиров малайзийского лайнера преследуют Кремль Суд по делу об уничтожении рейса МН17 не интересует российское общество, но будет дорого стоить и ему, и российскому руководству…

5 159 6 64073 10.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Придет время и Дудя с Моргенштерном Днем сидит человек на работе в корпорации или даже и в «Единой России» или в школе, учит детей хорошему. А ночью смотрит Дудя, Моргенштерна и Хованского…

5 62 6 26472 10.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 140 6 22550 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Пандемия во многом напоминает авторитарную власть В России, говорят, вакцинировалось лишь несколько процентов населения. Примерно столько же, сколько поддерживают либеральные реформы…

5 61 6 34877 10.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

+ Германцы, помогите! Германцы, помогите! Дело было 76 лет спустя от Великой Победы…

5 47 6 25607 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 32 6 6457 13.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 16296 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Коротко по итогам саммита в Женеве Судьбы мира, простите за пафос, решались скорее в Женеве, чем в Брюсселе, в кругу «согласных»...

5 24 6 5650 16.06
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 34 6 8115 16.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 76 6 18045 15.06
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Дождались: жертвы нацизма просят Путина остановить фашистские практики в России Когда я спросил, имеют ли они право проверять, правильно я верю в Бога или нет, они ответили, что имеют и дал им это право Бастрыкин…

5 61 6 54923 10.06
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 40 6 9701 16.06
Интервью Разворот (утренний)

Христо Грозев гость: Христо Грозев руководитель отдела расследований издания Bellingcat

Кто стоит за отравлением Дмитрия Быкова? Основная гипотеза — сама операция контролировалась из Сочи, потому что человек, который точно был привязан к этой операции, и к операции Навального, просидел там все это время, вернулся, когда было понятно, что он уже отравлен…

5 56 6 48412 10.06
#слушать 20:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 365 6 90914 15.06
Блоги

Путин и Байден в Женеве Переговоры в расширенном составе с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве завершились и состояли из одной сессии, а не из двух, как ожидалось ранее…

5 137 6 34553 16.06

Популярное за неделю

Новости

Znak: В нескольких российских регионах силовики начали вести самостоятельную политическую игру За последний месяц сотрудники МВД, СК или ФСБ провели обыски или возбудили дела против высокопоставленных чиновников на Урале, в Свердловской и Челябинской областях…

5 7 6 12050
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь уже начинают лезть в голову вопросы, которые совсем, может быть, нерелевантны, совсем из области заговора. Их раньше не было, теперь они есть. А Бадри Патаркацишвили, а Антон Носик?..

5 36 6 71054 12.06
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 40 6 9850 16.06
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Заявление редакции «Эха Москвы» Лишение телеканала «Дождь» аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение…

5 244 6 122139 14.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 52 6 83867 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9152194
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4939110

Сегодня в эфире