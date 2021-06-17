По итогам переговоров в Женеве президенты России и США подписали совместное заявление о стратегической стабильности

В нем говорится о намерении в ближайшее время перезапустить комплексный диалог по дипломатическим каналам и признается, что в ядерной войне не может быть победителей. На этом фоне рубль укрепился почти на 50 копеек к доллару и евро.

На пресс-конференции после саммита Путин назвал Байдена опытным, взвешенным и конструктивным политиком, подчеркнул, что не почувствовал враждебности и что у него с Байденом общее понимание «красных линий». В то же время, по мнению Путина, пока рано говорить о приглашении его в Вашингтон или Байдена – в Москву, для этого – цитата – «должны созреть условия».