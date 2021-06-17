Еще трех редакторов студенческого журнала DOXA вызвали на допрос в качестве свидетелей

Он пройдет сегодня. Подозреваемыми по этому делу проходят 4 сотрудника Доксы – Алла Гутникова, Армен Арамян, Владимир Метелкин и Наталия Тышкевич. Всех держат фактически под домашним арестом. Им вменяют вовлечение несовершеннолетних в митинги. Поводом послужил ролик с призывом прекратить давление на студентов из-за их политических взглядов. Вины ни один из четырех не признает.