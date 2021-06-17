В Петербурге из-за коронавируса в фан-зоне Чемпионата Европы по футболу запретят продавать еду и напитки

Кроме того, с четверга в городе запрещено проводить мероприятия численностью свыше 3 тыс. человек даже на открытом воздухе. Ресторанам запретят работать кроме как на вынос с 2 ночи до 6 утра, кинотеатрам – понизят предельную заполняемость залов с 75 до 50 процентов.

Ранее сообщалось что фан-зона на Конюшенной улице собрала 3000 только финских болельщиков во время матча Россия-Финляндия в среду.