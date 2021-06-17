Третий по величине алмаз в мире нашли в Ботсване

О находке, сделанной еще 1-го июня, объявили только сейчас, когда камень показали президенту страны. Алмаз имеет вес 1098 карат (больше двухсот грамм) и размеры примерно 7х5х3 см. Его планируют продать либо через знаменитую англо-американскую алмазную компанию DeBeers, либо через госкомпанию Окаванго.

Крупнейшему в истории алмазу «Куллиннан», найденному в начале XX века в Южной Африке, этот камень уступает по весу почти втрое.