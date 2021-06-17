Дмитрия Пилина задержали тем же вечером. Поскольку в ходе стрельбы он сам получил ранение рикошетом и лежит после операции в госпитале, было организовано выездное заседание суда. Стрелок обвиняется сразу по трем уголовным статьям.
Вскоре после инцидента российское посольство в Абхазии потребовало обеспечить безопасность россиян в стране.
Житель Абхазии, ранивший во вторник двух россиян в Пицунде, арестован
Дмитрия Пилина задержали тем же вечером. Поскольку в ходе стрельбы он сам получил ранение рикошетом и лежит после операции в госпитале, было организовано выездное заседание суда. Стрелок обвиняется сразу по трем уголовным статьям.