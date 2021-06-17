Таиланд в течение 4 месяцев откроет границы для привитых от коронавируса туристов из любых стран

Как объявил премьер-министр королевства, которого цитирует агентство Bloomberg, повторное открытие страны для зарубежных гостей – «это один из важных способов начать уменьшать огромные страдания людей, которые потеряли способность получать доход». Внутри тем временем планируют прививать по 10 млн человек в месяц из 66-миллионного населения.

Туристов из некоторых стран, в том числе России, начали пускать в Таиланд еще в октябре прошлого года, но раньше по прибытии требовалось выдерживать двухнедельный карантин.